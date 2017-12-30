بوتين يبحث مع نظيره الفنلندي التسوية في سوريا

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفنلندي، ساولي نينيستو، التسوية السورية، والأزمة الكورية، والوضع في أوكرانيا.

© AFP 2017/ دي ميستورا يعرب عن اهتمامه بكل مبادرات التسوية في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين "تم التطرق للمسائل الدولية الملحة، بما في ذلك التسوية السورية، والأزمات في شبه الجزيرة الكورية، وأوكرانيا، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".

كما أكد البيان على أنه جرى بحث نتائج تطور العلاقات الروسية — الفنلندية في مجالات عديدة خلال العام المنصرم، وكذلك آفاق التعاون في العام القادم.

وهنأ الزعيمان بعضهما البعض بمناسبة السنة الجديدة القادمة.

وسبق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن طرح مبادرة لعقد مؤتمر حوار وطني حول سوريا، في سوتشي، الروسية، والغرض من هذا المؤتمر هو المضي قدما في طريق التسوية السياسية في سوريا، وعلى وجه الخصوص إنشاء لجنة دستورية لوضع ملامح دستور سوريا الجديد، ومن المتوقع أن يمهد المؤتمر الطريق لمواصلة المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف.