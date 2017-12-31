البرلمان الروسي: تصريحات ترامب حول الإنجازات في سوريا لا تتفق مع الواقع

صرح عضو البرلمان الروسي، اليكسي بوشكوف، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الإنجازات الأمريكية في سوريا، لا تتفق كثيرا مع الواقع، وجاءت لتحقيق أهداف سياسية.

موسكو — سبوتنيك . وقال بوشكوف في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "تصريحات ترامب حول الإنجازات الأمريكية في سوريا لا علاقة لها بالوقائع"، مضيفا "إنها ما بعد الحقيقة" وهي واقع زائف، وجاءت لأغراض سياسية".

وكان ترامب قد قال في خطابه الأسبوعي للمواطنين، إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حصل على ما يقرب من 100 في المئة من أراضي تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، سابقا، أن أكثر من 800 مدني قتلوا جراء غارات التحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.

وقالت القيادة، في بيان: "وفقا للمعلومات المتاحة اليوم، تعتقد القيادة المركزية أن 817 مدنيا قتلوا دون قصد بضربات التحالف منذ بدء العملية. ولا يزال التحقيق مستمرا بشأن 603 حوادث أخرى.