البرلمان الروسي: تصريحات ترامب حول الإنجازات في سوريا لا تتفق مع الواقع

وكان ترامب قد قال في خطابه الأسبوعي للمواطنين، إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حصل على ما يقرب من 100 في المئة من أراضي تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.
وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، سابقا، أن أكثر من 800 مدني قتلوا جراء غارات التحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.
وقالت القيادة، في بيان: "وفقا للمعلومات المتاحة اليوم، تعتقد القيادة المركزية أن 817 مدنيا قتلوا دون قصد بضربات التحالف منذ بدء العملية. ولا يزال التحقيق مستمرا بشأن 603 حوادث أخرى.
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