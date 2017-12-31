في تهنئته بمناسبة رأس السنة بوتين يعرب عن آماله في تغيرات للأفضل

ولكننا في جميع الأحوال نستقبله كعيد جديد وحامل للخير، ونعتقد أن كل ما نتمناه في هذه الدقيقة وكل آمالنا ستتحقق".
وأضاف الرئيس الروسي "العام الجديد بالنسبة لنا — قبل كل شيء، عطلة عائلية، نحن نحتفل به كما في طفولتنا، مع الهدايا والمفاجآت، مع الدفء الخاص، ومع توقع تغييرات هامة.
وسوف تحدث التغيرات بالتأكيد في حياتنا، إذا تذكر كل منا والديه، واهتم بهم، وقدر كل دقيقة قضاها معهم، وإذا فهمنا أولادنا اكثر، وتطلعاتهم وأحلامهم، ودعم هؤلاء الذين يحتاجون إلى تدخلنا، وكرمنا.
القدرة على المساعدة، الدقة، إهداء الخير وملئ الحياة بالحس الحقيقي".
هذا وكان سكان شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، أول المشاهدين لتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة العام الجديد،
حيث تقع الشبه الجزيرة في أقصى الشرق الروسي مع فارق تسع ساعات عن موسكو، وللإشارة فإن روسيا تمتّد على طول 11 منطقة زمنية.
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