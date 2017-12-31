في تهنئته بمناسبة رأس السنة بوتين يعرب عن آماله في تغيرات للأفضل

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تهنئته للشعب الروسي بمناسبة العام الجديد، عن أمله في نجاح الروس وازدهارهم، فضلا عن التغييرات إلى الأفضل في كل أسرة، حيث أن السنة الجديدة هي عطلة عائلية تقليدية نحتفل بها بالهدايا والمفاجآت والدفء الخاص.

© Sputnik. Ramil Sitdikov 4 آلاف موظف وعسكري روسي سيقومون بتأمين احتفالات رأس السنة في موسكو

موسكو- سبوتنيك .وجاء في كلمة الرئيس بوتين، "أصدقائي الأعزاء! يحل علينا قريبا العام 2018. وبطبيعة الحال، يأتي هذا العيد كل عام،

ولكننا في جميع الأحوال نستقبله كعيد جديد وحامل للخير، ونعتقد أن كل ما نتمناه في هذه الدقيقة وكل آمالنا ستتحقق".

وأضاف الرئيس الروسي "العام الجديد بالنسبة لنا — قبل كل شيء، عطلة عائلية، نحن نحتفل به كما في طفولتنا، مع الهدايا والمفاجآت، مع الدفء الخاص، ومع توقع تغييرات هامة.

وسوف تحدث التغيرات بالتأكيد في حياتنا، إذا تذكر كل منا والديه، واهتم بهم، وقدر كل دقيقة قضاها معهم، وإذا فهمنا أولادنا اكثر، وتطلعاتهم وأحلامهم، ودعم هؤلاء الذين يحتاجون إلى تدخلنا، وكرمنا.

القدرة على المساعدة، الدقة، إهداء الخير وملئ الحياة بالحس الحقيقي".

هذا وكان سكان شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، أول المشاهدين لتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة العام الجديد،

حيث تقع الشبه الجزيرة في أقصى الشرق الروسي مع فارق تسع ساعات عن موسكو، وللإشارة فإن روسيا تمتّد على طول 11 منطقة زمنية.