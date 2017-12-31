السفارة الروسية بطهران: الأوضاع طبيعية بمحيط السفارة ولم نتأثر بالاحتجاجات

أعلنت السفارة الروسية بطهران، اليوم الأحد، أنها لم تتأثر بالاحتجاجات الدائرة في العاصمة الإيرانية منذ أيام، مؤكدة أن الأوضاع اليوم طبيعية.

موسكو — سبوتنيك . وقال الناطق باسم السفارة لوكالة "سبوتنيك"، "الأمور طبيعية بالسفارة، ولم نتأثر. كانت هناك تظاهرات في طهران بالأمس، أما اليوم فكل شيء طبيعي".

وتتواصل في عدد من المدن الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران ، مظاهرات احتجاجية ضد الغلاء وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، في وقت، خرجت مسيرات مؤيدة للحكومة الإيرانية، في العاصمة طهران، وعدة مدن إيرانية أخرى.

وفي السياق ذاته، نقل التلفزيون الإيراني اليوم عن مصدر مطلع قوله، اليوم الأحد، إن السلطات ستقيد استخدام بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل مؤقتا لمواجهة الاحتجاجات.