الكرملين: بوتين ونتنياهو يتفقان على عقد اجتماع قريب

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد اجتماع في المستقبل القريب، لمناقشة العلاقات الثنائية، وتبادل الآراء حول المواقف الدولية.

© AFP 2017/ Ebrahim Talal "شن عملية إسرائيلية على حزب الله" غير مطروح على جدول مباحثات بوتين ونتنياهو

موسكو — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين إن "بوتين ونتنياهو اتفقا على عقد اجتماع في المستقبل القريب، لمناقشة القضايا الحالية المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ولتبادل وجهات النظر حول عدة قضايا دولية وإقليمية".

وأضاف بيسكوف أن "في سياق المحادثة الهاتفية، هنأ بوتين نتياهو بالعام الحديد، وعبر الزعيمان عن تنمياتهما بكل ما هو أفضل لكل منهما ولشعبيهما خلال العام الجديد".