الهند تعتزم شراء قنابل لسلاح الجو من روسيا بحوالي 200 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الدفاع نيرمالا سيثارامان، صادقت على مقترح شراء 240 قنبلة جوية لسلاح الجو الهندي من روسيا بقيمة تصل لحوالي 200 مليون دولار.

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نيو دلهي —. وجاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "المقترح يخص شراء 240 قنبلة من شركة "روس أوبورون اكسبورت" الروسية بقيمة 12 مليار و540 مليون روبي [حوالي 196 مليون دولار]، وتعد هذه القنابل من الأسلحة بالغة الدقة، وهي قيد الاستخدام في سلاح الجو الهندي".

وتابع البيان: "هذه الصفقة غايتها تعويض النقص في الأسلحة بالغة الدقة بترسانة سلاح الجو الهندي".