موسكو: الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن إيران يعتبر تعد على سيادتها

قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة 5 يناير/ كانون الثاني، إن دعوة واشنطن مجلس الأمن للانعقاد في جلسة طارئة لبحث الوضع في إيران يعتبر تعد سافر على سيادتها.

© Sputnik. Valeriy Melnikov موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران بشأن اتفاق النووي

وأوضح ريابكوف "الولايات المتحدة مستمرة في انتهاج سياسة التدخل المعلن والسري في الشؤون الداخلية للدول بشكل سافر وبلا حرج".

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه "روسيا اليوم": "كما أن واشنطن تتعدى بصراحة على سيادة الآخرين متسترة بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتابع "لا يمكننا التعامل مع الدعوة الأمريكية لاجتماع مجلس الأمن إلا من هذا المنظور، إذ تدعو واشنطن إلى بحث قضية تمثل شأنا داخليا إيرانيا بحتا".