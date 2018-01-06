كلاب ينقذون أطفالا من الموت في إحدى غابات أورال الروسية

عثرت فرق الإنقاذ على مراهقين اثنين، كانوا قد أمضوا حوالي يوم في إحدى غابات منطقة سفيردلوفسك شمال روسيا، حسبما أفاد مركز خدمة الطوارئ الروسي.

سبوتنيك . وتم العثور على الاطفال في عملية مسح شملت أكثر من 30 كيلومترا خارج مدينة كوشفا، حيث أدخلوا إلى المستشفى بسبب تجمد اطراف اصابعهم من البرد والصقيع.

وذكر مسؤول في خدمة الطوارئ أنه تم إنقاذ الأولاد بفضل كلابهم، التي كانت معهم حيث ساعدتهم في تحمل البرد القارس.

وشارك أكثر من مئتي شخص من رجال الشرطة، فرق انقاذ، ومتطوعين في البحث عن الأطفال.