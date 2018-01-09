اليورو يهبط أمام الروبل والدولار

انخفض سعر صرف اليورو، اليوم الثلاثاء، أمام الروبل بـ 0.65 روبل، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

© Sputnik. Maxim Bogodvid الروبل يرتفع أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم

موسكو — سبوتنيك . وارتفع بالمقابل سعر صرف الدولار لحسابات الغد في الساعة 13:59 بتوقيت موسكو، بمقدار 5 كوبيكات (الروبل 100 كوبيك) ليصل إلى 57.03 روبل، في الوقت الذي انخفض فيه سعر صرف اليورو بمقدار 65 كوبيكا، ليصل إلى 68.03 روبل.

وكان سعر صرف اليورو، في وقت سابق من اليوم، قد وصل إلى 67.975 روبل، ويعد هذا الحد هو الأدنى لمستوى صرف اليورو منذ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

ويقول الخبراء إن انخفاض سعر صرف اليورو أمام الروبل، عائد لانخفاض سعر صرفه أمام الدولار، حيث وصل إلى 1.19 دولار.