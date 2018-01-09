الدفاع الروسية: برمجة التحكم للطائرات بدون طيار تتطلب شهادة هندسة في إحدى البلدان المتقدمة

وقالت الدفاع في بيان: "تصريحات الدفاع الروسية حول تسليم الإرهابيين تقنيات للقيام بهجوم يوم 6 كانون الثاني/ يناير بواسطة طائرات مسيرة على مواقع عسكرية روسية في سوريا لم تتضمن عمدا تورط أي دولة. علما أن مجرد برمجة وحدات التحكم في الطائرات دون طيار وإلقاء الذخائر عبر نظام تحديد المواقع، يتطلب الحصول على شهادة هندسة في إحدى البلدان المتقدمة. ولا يمكن للعامة أيضا الحصول على الإحداثيات الدقيقة على أساس بيانات الاستطلاع".
وأشارت الوزارة إلى أن "تصريحات البنتاغون تثير قلقنا واهتمامنا المشروع حول أي تقنيات يدور الحديث وأين توجد هذه السوق وأي استخبارات تبيع هذه الاستطلاعات الفضائية".
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