الدفاع الروسية: برمجة التحكم للطائرات بدون طيار تتطلب شهادة هندسة في إحدى البلدان المتقدمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها عمدا لم تعلن ولم تذكر أي شيء عن تورط بلد معين في تزويد الإرهابيين في سوريا بطائرات دون طيار.

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في سياق تعليقها على تصريحات البنتاغون بأن التقنيات المستعملة خلال هجوم طائرات من دون طيار من قبل الإرهابيين على مواقع عسكرية روسية في سوريا "يمكن الحصول عليها في السوق"، تبعث على القلق.

وقالت الدفاع في بيان: "تصريحات الدفاع الروسية حول تسليم الإرهابيين تقنيات للقيام بهجوم يوم 6 كانون الثاني/ يناير بواسطة طائرات مسيرة على مواقع عسكرية روسية في سوريا لم تتضمن عمدا تورط أي دولة. علما أن مجرد برمجة وحدات التحكم في الطائرات دون طيار وإلقاء الذخائر عبر نظام تحديد المواقع، يتطلب الحصول على شهادة هندسة في إحدى البلدان المتقدمة. ولا يمكن للعامة أيضا الحصول على الإحداثيات الدقيقة على أساس بيانات الاستطلاع".

وأشارت الوزارة إلى أن "تصريحات البنتاغون تثير قلقنا واهتمامنا المشروع حول أي تقنيات يدور الحديث وأين توجد هذه السوق وأي استخبارات تبيع هذه الاستطلاعات الفضائية".