إلزام "ريا غلوبال" بالتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة يضر بالعلاقات الروسية الأميركية

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، أن إلزام السلطات الأمريكية بتسجيل "ريا غلوبال" الشركة الشريكة لـ"سبوتنيك" كوكيل أجنبي، من شأنه أن يضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة .

© Sputnik. Sergei Mamontov الدوما الروسي بصدد منع اعتماد وسائل الإعلام الأمريكية

واشنطن —. وقالت السفارة الروسية في بيان: "اليوم، 11 يناير، أصبح من المعروف أن شركة "ريا غلوبال"، الشريكة لراديو ووكالة "سبوتنيك"، سيكون بوسعها العمل في الولايات المتحدة في حال تم تسجيلها كوكيل أجنبي، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعطل العمل الجماعي للصحفيين، فضلا عن كونها ستصبح أساسا لجميع أنواع القيود، التي شهدها الجميع عندما قامت السلطات الأميركية بإلغاء اعتماد شركة "آر تي" في الكونغرس الأميركي".

ووفقا لوثيقة الإخطار الصادرة بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير، يتوجب على الشركة أن تسجل نفسها خلال 30 يوما وفقا للقانون الأميركي للعام 1938 حول الوكلاء الأجانب.

وجاء في الوثيقة: "إلزام "ريا غلوبال" التسجيل كوكيل أجنبي، نتيجة لأنشطتها السياسة في الولايات المتحدة لصالح وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا"، المعروفة أيضا بالوكالة الإعلامية الدولية "ميا —روسيا سيغودنيا".

يذكر أنه سبق وقامت وزارة العدل الأميركية بإدراج قناة "آر.تي أميركا" في قائمة الوكلاء الأجانب، وفقا للقانون الخاص بهذا الشأن والصادر في عام 1938. وكان على قناة "أر تي"، الاختيار بين التسجيل كوكيل اجنبي، أو المسائلة القانونية. إلا أنه وفي الوقت ذاته، لم يتم إدراج شركات إعلام حكومية أجنبية أخرى في هذه القائمة، مثل شركة "بي.بي.سي" البريطانية وشركة "سي.سي.تي.في" الصينية وقناة فرانس 24" التلفزيونية الفرنسية وإذاعة "دويتشيه فيلليه" الألمانية. وبعد ذلك قامت السلطات الأميركية بإلغاء اعتماد شركة "آر تي" في الكونغرس ا لأميركي".