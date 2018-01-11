قانون لمحاربة "العنف الأسري" في روسيا

أعلنت نائبة رئيس لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في مجلس الدوما الروسي، أوكسانا بوشكينا، أنه يجري إعداد مشروع القانون المتعلق بأساسيات منع العنف الأسري في روسيا، ومن المزمع تقديمه إلى مجلس الدوما في غضون شهر أو شهرين.

© Sputnik. Mahmood قانون جديد حول العنف داخل الأسرة الروسية

موسكو — سبوتنيك . وقالت بوشكينا، وهي أحد واضعي المشروع، في اجتماع للجنة، اليوم الخميس: "لقد أعددنا قانونا، ويجب تقديمه، وهو منع العنف الأسري، حتى نتمكن من الشروع فيه بالفعل".

وأضافت بوشكينا، أن مشروع القانون يشير إلى ما يسمى بالأمر الوقائي… وبطريقة معينة تحد من سلوك المتهم في سوء المعاملة.

وأوضحت بوشكينا، يصدر أمر: ليس الذي تعرض للضرب من يترك المنزل، ويتوجه إلى مركز الأزمات، بل الشخص الذي تسبب بالإساءة هو الذي يغادر… يغادر وليس له الحق بالاقتراب إلى حين موعد المحكمة. وبعد ذلك تجري المحاكمة".

ووصفت البرلمانية الروسية، اتخاذ هذه التدبير بالوقائية والاحترازية، مضيفة أن إحصاءات لجنة التحقيق الفيدرالية ووزارة الداخلية، بشأن العنف العائلي في روسيا يمكن اعتبارها غير مرضية.