قانون لمحاربة "العنف الأسري" في روسيا

وأضافت بوشكينا، أن مشروع القانون يشير إلى ما يسمى بالأمر الوقائي… وبطريقة معينة تحد من سلوك المتهم في سوء المعاملة.
وأوضحت بوشكينا، يصدر أمر: ليس الذي تعرض للضرب من يترك المنزل، ويتوجه إلى مركز الأزمات، بل الشخص الذي تسبب بالإساءة هو الذي يغادر… يغادر وليس له الحق بالاقتراب إلى حين موعد المحكمة. وبعد ذلك تجري المحاكمة".
ووصفت البرلمانية الروسية، اتخاذ هذه التدبير بالوقائية والاحترازية، مضيفة أن إحصاءات لجنة التحقيق الفيدرالية ووزارة الداخلية، بشأن العنف العائلي في روسيا يمكن اعتبارها غير مرضية.
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