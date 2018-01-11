بوتين: زعيم كوريا الشمالية ربح جولته

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه يعتقد أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ربح هذه الجولة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في لقاء مع رؤساء تحرير وسائل إعلام روسية "أظن أن السيد كيم جونغ أون ربح هذه الجولة، فهو قد حقق هدفه الاستراتيجي: لديه شحنة نووية، لديه صاروخ بعيد المدى — حتى 13 ألف كيلومتر، قادر على الوصول إلى أية نقطة من الكرة الأرضية، أو بأي حال — أي نقطة على أرض عدوه المحتمل".

ويذكر في ذات السياق أن وفدي الكوريتين اجتمعا يوم 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، في مركز محادثات "بانمونجوم" في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وهو أول اجتماع منذ فترة طويلة بين وفدي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفي نتيجة هذا اللقاء، تم اعتماد بيان مشترك، قررت فيه سيئول وبيونغ يانغ استئناف حوار شامل في مختلف المجالات بما في ذلك المجال العسكري، كما ووافقت سيئول أيضا على إرسال فريق كوريا الشمالية الرياضي في شباط/ فبراير إلى دورة الألعاب الأوليمبية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

