بيسكوف: مقترح بوتين تسليم أوكرانيا المعدات العسكرية من القرم إشارة لحسن النية

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، إن مقترح الرئيس فلاديمير بوتين تسليم أوكرانيا المعدات العسكرية من القرم هو إشارة حسن نية لكسر جمود التسوية السياسية.