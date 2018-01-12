الدوما الروسي: اعتماد القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أنشطة وسائل الإعلام الأجنبية

اعتمد مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، مشروع قانون في قراءته الأولى حول تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية على الأراضي الروسية.

© AFP 2018/ Shawn Thew موسكو تنتقد السياسة الأمريكية تجاه وسائل الإعلام الروسية

موسكو — سبوتنيك . وتم تقديم مشروع القانون إلى المجلس في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

يذكر أنه، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، اتخذ مجلس الدوما الروسي قرارا بمنع وسائل الإعلام الأمريكية الدارجة ضمن "العملاء الأجانب" من دخوله.

وجاء في قرار المجلس: "منع ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية، التي تعتبر وسائل إعلام أجنبية، قائمة بوظائف العملاء الأجانب من دخول مجلس الدوما".

وذكر نص القرار: "مجلس الدوما يعتبر أي تعدي على حقوق وحرية أي شخص أمر غير مقبول، حرية الكلمة وحق الحصول على المعلومات ونشرها لحماية القيم الديمقراطية، فإن نواب مجلس الدوما يحتفظون بحق اتخاذ الإجراءات المماثلة المتعلقة بقرار سحب الاعتماد من عدد من الصحفيين الروس لدخول الكونغرس الأمريكي".