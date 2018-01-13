أفضل نظام صواريخ م/د... زهور الـ"كريزانتيم" تتفتح فورا

جرى العرف في روسيا على إطلاق أسماء الزهور على الآليات العسكرية.

ولم يستثن من ذلك قاذف الصواريخ المضادة للدبابات المعروف باسم "خريزانتيما" (كريزانتيم). وأضيف إلى اسم نسخته الحديثة المتطورة حرف "إس".

YouTube/Syria HD جدار لا تنفذ منه الدبابات

ويعتبر "كريزانتيم إس" اليوم أفضل نظام دفاع صاروخي ضد الدبابات في العالم حسب المجلة العسكرية الدولية "آرمي ريكوغنايشن".

وأشارت المجلة إلى أن صاروخ "كريزانتيم إس" يستطيع اكتشاف الهدف المطلوب ضربه وتدميره في كل الظروف الجوية وحتى في ظروف انعدام الرؤية في أي وقت من النهار والليل. كما يستطيع نظام "كريزانتيم إس" تأدية وظيفته بصورة أوتوماتيكية دون تدخل الطاقم.

ويستطيع صاروخ "كريزانتيم إس" تدمير الطائرات أيضا حين تطير ببطء على ارتفاع منخفض.

ويتراوح مدى صاروخ "كريزانتيم إس" بين 400 متر و6000 متر.

ويوضع قاذف صواريخ "كريزانتيم إس" على شاسيه عربة "بي إم بي 3" ما يمكِّنه من السير على الأرض الوعرة بسرعة تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة، واجتياز العوائق المائية.

ويتطلب إعداد نظام "كريزانتيم إس" لإطلاق صواريخه الثواني المعدودة حتى أن العسكريين يقولون مازحين إن الكريزانتيم يزدهر في لحظة خاطفة.