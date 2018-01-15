لافروف: روسيا والصين تقترحان تجميد إجراءات المواجهة في شبه الجزيرة الكورية

© REUTERS/ STRINGER روسيا والصين تعتزمان تعزيز التنسيق لتسوية الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع: "كما تعلمون، لدينا مع الصين مبادرة مشتركة، تخص الانتقال من المواجهة إلى تسوية سياسية للمشكلة، التي نشأت في شبه الجزيرة الكورية. وفي بادئ الأمر نقترح على الجميع الهدوء ووقف أية إجراءات للمواجهة، خاصة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة العسكرية، سواء إطلاق الصواريخ، أو تجارب الأسلحة النووية أو تنظيم مناورات واسعة النطاق من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان".

ووفقا له، عندما مثل هذا "التجميد"، حظر خطوات المواجهة غير الودية، سيدخل قيد النفاذ، روسيا ستدعم بشكل نشط الاتصالات المباشرة بين الأطراف الأكثر معنية.

وأضاف الوزير: "هذا بالطبع، إذا تكلمنا عن المشكلة النووية، قبل كل شيء، بيونغ يانغ وواشنطن. ولكننا سنكون على استعداد لمواكبة الحوار الثنائي أيضاً، في إطار ما يسمى بالعملية السداسية بمشاركة روسيا وجمهورية الصين الشعبية واليابان وجمهورية كوريا ".

ووفقا له ، وهذا ربما هو أهم شيء تحله روسيا والصين في إطار جدول أعمالهما المتبادل.

وكانت روسيا والصين، قدمتا العام الماضي، مبادرة مشتركة لتسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية على 3 مراحل، كشف عنها نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، أول مرة في مقابلة مع "سبوتنيك" في حزيران/ يونيو 2017 وكذلك عن تفاصيل المحتوى الموجز لـ"خريطة الطريق، حيث ينبغي أن تكون المرحلة الأولى من الخطة التي يشار إليها أحيانا بـ "التجميد المزدوج"، هي الحد من التوتر العسكري وعدول كوريا الشمالية عن إجراء التجارب الصاروخية النووية الجديدة، مع خفض حجمها وكثافتها، يقابله تعليق المناورات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وتنص المرحلة ألثانية على بدء محادثات مباشرة بين بيونغ يانغ وواشنطن، وبين بيونغ يانغ وسيؤول. وفى الوقت نفسه، كما ذكرت الخارجية الروسية، فإن الموضوع الرئيسي للمفاوضات المباشرة المحتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية، يمكن أن يكون في مناقشة مبادئ التعايش السلمي. وتنطوي المرحلة الثالثة من تنفيذ الخطة على بدء مفاوضات متعددة الأطراف بشأن إنشاء آلية للسلام والأمن في شمال شرق آسيا.