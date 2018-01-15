لافروف: إدارة ترامب تخشى المنافسة على الساحة الدولية وعلى اتجاهات مختلفة

"سبوتنيك" — وقال لافروف: "أعتقد أن إجراءات الإدارة الأمريكية الحالية تدل على الخوف من المنافسة العادلة في عدد من المجالات، وخاصة الطاقة وإمدادات الغاز إلى أوروبا".
وأشار لافروف إلى فرض الغاز المسال، الذي يعتبر أكثر كلفة، على أوروبا بدلا من الغاز الروسي.
كما أشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد المجمع الصناعي العسكري تهدف للحيلولة دون تعزيز موقف روسيا في سوق الأسلحة.
وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع: "العقوبات التي تطال التصدير الدفاعي الروسي ومؤسساته… بالنسبة لي ومن دون أي شك، تهدف قبل كل شيء للحيلولة دون تعزيز موقفنا على حساب موقف الولايات المتحدة. هذا السعي مفهوم، لكن يجب المنافسة بشكل نزيه، وليس منع دول العالم الثالث من شراء المنتجات الروسية تحت تهديد العقوبات".
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