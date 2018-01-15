لافروف: إدارة ترامب تخشى المنافسة على الساحة الدولية وعلى اتجاهات مختلفة

صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 15 كانون الثاني/يناير، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخشى المنافسة في الساحة الدولية في المجالات المختلفة.

"سبوتنيك" — وقال لافروف: "أعتقد أن إجراءات الإدارة الأمريكية الحالية تدل على الخوف من المنافسة العادلة في عدد من المجالات، وخاصة الطاقة وإمدادات الغاز إلى أوروبا".

وأشار لافروف إلى فرض الغاز المسال، الذي يعتبر أكثر كلفة، على أوروبا بدلا من الغاز الروسي.

© Sputnik. Grigory Sysoev لافروف يأمل أن يصبح مؤتمر الحوار السوري حافزا للأمم المتحدة لتفعيل التسوية في سوريا

وأضاف لافروف: "هذه مكافحة لـ"التيار الشمالي-2"، إذ يتم وصفه بالمشروع المسيس، الذي يؤدي إلى تقسيم أوروبا وخنق أوكرانيا. كل ذلك ينبع من الولايات المتحدة. فهي تجبر الأوروبيين على التخلي عن "التيار الشمالي-2"، على الرغم من أن نقل الغاز إلى ألمانيا عن طريق "التيار الشمالي" يقل ألفي كليومترا عن النقل من خلال أوكرانيا، كما أنه أرخص مرتين من الغاز عن طريق أوكرانيا".

كما أشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد المجمع الصناعي العسكري تهدف للحيلولة دون تعزيز موقف روسيا في سوق الأسلحة.

وقال لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع: "العقوبات التي تطال التصدير الدفاعي الروسي ومؤسساته… بالنسبة لي ومن دون أي شك، تهدف قبل كل شيء للحيلولة دون تعزيز موقفنا على حساب موقف الولايات المتحدة. هذا السعي مفهوم، لكن يجب المنافسة بشكل نزيه، وليس منع دول العالم الثالث من شراء المنتجات الروسية تحت تهديد العقوبات".