الرياض وموسكو تبحثان استضافة روسيا معرض "إكسبو- 2025"

بحثت المملكة العربية السعودية طلب روسيا، استضافة معرض "إكسبو 2025" في مدينة يكاتيرينبورغ، خلال لقاء ممثلي اللجنة التنظيمية مع وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة، أحمد بن فحد المزيد.