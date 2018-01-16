مدفيديف: مخاطر استعمال الأسلحة السيبرانية من قبل الإرهابيين تزداد

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن مخاطر استعمال الأسلحة السيبرانية من قبل الإرهابيين تزداد، ما يتطلب جهودا كبيرة لأمن الفضاء الرقمي.

موسكو- سبوتنيك . وقال مدفيديف في كلمة أمام منتدى "غايدار" الاقتصادي الدولي: "هناك مخاطر تكنولوجية ترتبط بالتعقيد المتزايد لنظم المعلومات… ومخاطر الجرائم السيبرانية".

وأضاف: "على نقيض الطيران وأسطول الغواصات، وأسلحة الصواريخ النووية، وحتى الأسلحة السيبرانية، لا تتطلب قاعدة صناعية كبيرة".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن الجرائم السيبرانية تتضاعف مخاطر استخدامها من قبل المنظمات الإرهابية.

وأكد مدفيديف قائلا: "لذلك من الواضح أن يتطلب الأمر من جميع البلدان جهودا أكثر لتوفير أمن الفضاء الرقمي".