"غايل" الهندية و"غازبروم" تؤكدان خطط بدء توريد الغاز المسال عام 2018

أعلنت شركة النفط والغاز الهندية "غايل"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة الهندية مع نظيرتها الروسية "غازبروم"، أكدتا على التوصل لاتفاقية بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال هذا العام (2018) بموجب العقد المبرم سابقا، وأنه قد تم تعديل سعر وحجم التوريدات.

موسكو — سبوتنيك . صرح نائب وزير الطاقة الروسي، يوري سينتيورين، في كانون الأول/ ديسمبر، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "غازبروم" و"غايل"، تتفاوضان على عقد لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

وأشار إلى أن "غايل"، قد حظيت بفرص مختلفة في سياق الأعمال التمهيدية، وهي تحاول الآن تغيير شروط العقد، وهذه هي العقبة الرئيسية أمام بدء عمليات التوريد.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن "غايل"، تريد مراجعة شروط العقد مع "غازبروم"، لتوريد الغاز الطبيعي المسال وتأجيل معظم عمليات التوريد.

من جانبه، قال رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، إن الشركة تتوقع أن تتفق قريبا مع "غايل"، على التغييرات في شروط عقد الغاز الطبيعي المسال، على وجه الخصوص، على تعديل فترة زيادة الإمدادات.