التخطيط لإطلاق 5 صواريخ "بروتون" في عام 2018

أفاد المدير العام لمؤسسة "مركز خرونيتشيف" لصناعة الصواريخ، أليكسي فاروتشكو، اليوم الأربعاء، بأنه يخطط لإطلاق نحو 5 صواريخ "بروتون" في عام 2018.

موسكو — سبوتنيك. وردا على سؤال ذي صلة حول عدد الصواريخ الذي سيتم إطلاقها في عام 2018 ، قال فاروتشكو في حديثه لصحيفة "إزفيستيا": "قد يكون 4 أو 5 صواريخ".

© Sputnik. Roskosmos press service إطلاق صاروخ النقل "بروتون-إم" بنجاح بعد انقطاع دام سنة (فيديو)

وأضاف المدير العام لمؤسسة "مركز خروتينشيف" بأنه من المخطط أيضا أن يجري في أواخر العام الحالي إطلاق مختبر فضائي متعدد المهام من طراز "ناؤوكا" (العلم).

كما لم يستبعد فاروتشكو، أن تشهد نهاية العام الحالي إطلاق جهاز فضائي آخر، وذلك بطلب من وزارة الدفاع الروسية.

يذكر أن موسم الربيع من العام الحالي سيشهد إطلاق قمر اتصال من نوع "بلاغوفيست" لمصلحة وزارة الدفاع الروسية، ثم سيجري في موسم الصيف المقبل إطلاق مزدوج بهدف تجاري لقمر صناعي من طراز "أوتيلسات 5 ويست بي" وقمر صناعي آخر من طراز "إم.إي.في" — 1". أما موسم الخريف فسيشهد إطلاق قمر للأرصاد الجوية من طراز ""ليكترو-إل" (وقد بدأ قمران من هذا النوع بالعمل على مداريهما منذ فترة).