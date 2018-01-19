بيسكوف عن فكرة ترامب نقل المفاوضات من مينسك: الأهم الالتزام بالاتفاقات وليس المكان

وكان الرئيس الكازخستاني ، نرو سلطان نزاربايف، أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، صرح خلال لقائهما أنه من المفيد نقل العملية التفاوضية حول أوكرانيا من مينسك.
يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.
وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.
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