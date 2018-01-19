بيسكوف عن فكرة ترامب نقل المفاوضات من مينسك: الأهم الالتزام بالاتفاقات وليس المكان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مكان المفاوضات بشأن التسوية في شرق أوكرانيا، التي تعقد في مينسك، ليس له أهمية كبيرة، إلا أن الأهم الامتثال لاتفاقات مينسك.

© Sputnik. Sergei Guneev بيسكوف: روسيا كانت وما زالت كفيلا لاتفاقيات مينسك

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف، للصحفيين معلقا على فكرة دونالد ترامب، حول نقل مكان المحادثات من مينسك: "في الواقع مكان المفاوضات في هذه الحالة ليس في غاية الأهمية. الأهم هو التزام الأطراف المعنية بفكرة عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك لغياب أي اتفاقات أخرى، والالتزام بـ "صيغة نورماندي"، وهذا ما تم مناقشته اليوم خلال جلسة مجلس الأمن. ونكرر أن كل ما يحدث في شرق أوكرانيا هو صراع داخلي".

وكان الرئيس الكازخستاني ، نرو سلطان نزاربايف، أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، صرح خلال لقائهما أنه من المفيد نقل العملية التفاوضية حول أوكرانيا من مينسك.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.