ثلثا الروس يصوتون لبوتين في حال جرت الانتخابات الأحد المقبل

أظهر استطلاع للرأي العام الروسي، أجراه صندوق "الرأي العام" على أن حوالي ثلثي مواطني روسيا، بنسبة 66% تقريبا سيصوتون لصالح فلاديمير بوتين، في حال جرت انتخابات الرئاسة الروسية يوم الأحد المقبل. وتؤكد الإحصاءات الخاصة بالصندوق أن هذا المؤشر لم يتغير تقريبا بالمقارنة مع العام الماضي حيث بلغ حينها نسبة 65 في المائة.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi جمع نحو نصف عدد التواقيع اللازمة لتسجيل بوتين مرشحا لانتخابات الرئاسة

موسكو — سبوتنيك . واحتل كل من المرشح عن الحزب الليبيرالي الديموقراطي فلاديمير جيرونوفسكي والمرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين، المرتبة الثانية. وذلك بحصول كل منهما على نسبة 6 في المائة.

وأتت المرشحة عن حزب المبادرة المدنية، كسينيا سوبتشاك، التي حصلت علن نسبة 2 في المائة من المستطلع آراءهم. يليها المرشح عن حزب "يابلوكو" (تفاحة) غريغوري يافلينسكي الذي حصل علي نسبة 1 في المائة.

ومن جهة أخرى أشارت نتائج هذا الاستطلاع إلي أن نسبة 8 في المائة فقط من الناخبين أعربوا عن عدم مشاركتهم في الانتخابات إذا جرت يوم الأحد المقبل.

يذكر أن هذا الاستطلاع أجراه صندوق "الرأي العام" في 53 كيانا فيدراليا لروسيا الاتحادية خلال يومي 13 و14 كانون الثاني/يناير الحالي. حيث تم استطلاع آراء 1500 شخص في 104 مركز سكني. ولم تتجاوز نسبة الخطأ الإحصائي 3.6 في المائة.