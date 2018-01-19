لافروف: شمال أفغانستان يتحول إلى قاعدة للإرهاب الدولي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أن شمال أفغانستان، يتحول إلى قاعدة للإرهاب الدولي، وأن آلاف الإرهابيين يتجمعون في هذه المنطقة، وبدعم من ممولين خارجيين في بعض الأحيان.