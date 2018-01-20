السيطرة على حريق بالكلية البحرية العسكرية في سان بطرسبورغ

أعلن المركز الإقليمي في وزارة الطوارئ الروسية، أن الفيلق البحري "بطرس الأكبر" الأكاديمية البحرية باسم أميرال الأسطول ن. غ. كوزنتسوف، يحترق في سانت بطرسبورغ على مساحة 1000 متر مربع.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH مصر تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

موسكو — سبوتنيك . ووفقا للتقرير:

في الساعة 00.45 ، وصلت رسالة حول حريق على عنوان: سان بطرسبورغ، منطقة فاسيليأستروفسكي، نابيريجنايا ليتينانت شميت 17. ووفقا لخدمة "ياندكس" ففي هذا العنوان يقع الفيلق البحري بطرس الأكبر الأكاديمية البحرية باسم أميرال الاسطول ن. غ. كوزنتسوف.

وجاء في التقرير:

في مبنى غير سكني مكون من أربعة طوابق، من الدرجة الثالثة لمقاومة النيران، بمساحة 100× 60 متر، يحدث احتراق في الطابق الرابع والسقف على مساحة 1000 متر مربع، وفي الساعة 00.50 وصلت الوحدة الأولى من رجال الإطفاء، وفي الساعة 00.55 تم رفع درجة الحريق إلى رقم 3.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت لاحق أن الحريق في معهد البحرية العسكري في سان بطرسبورغ تم السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وجاء في التقرير، أن "ليس هناك إصابات، ولم يتم إخلاء احد، وجرت السيطرة على الحريق من قبل فرقة الإطفاء التابعة للكلية العسكرية ورجال الإطفاء من وزارة الطوارئ الذين وصلوا إلى الموقع "، وتجدر الإشارة إلى أن قيادة المؤسسة التعليمية مع وكالات إنفاذ القانون يتحرون عن أسباب الحادث.