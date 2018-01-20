لافرينتييف: لا يجب بقاء القوات الأمريكية في سوريا دون إذن دمشق

شدد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم السبت، على أن القوات الأمريكية لا يجب أن تبقى في سوريا دون الحصول على تفويض من قيادة هذه الدولة.

© AFP 2018/ STANISLAV FILIPPOV سياسي سوري: هناك تصميم روسي على حل الأزمة السورية في "سوتشي"

موسكو — سبوتنيك . وقال لافرينتييف للصحفيين: "موقفنا واضح تماما: القوات الأمريكية لا يجب أن تبقى على أراضي دولة ذات سيادة دون إذن هذه الدولة، يمكن لذلك أن يؤثر بشكل سلبي على مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي"

كما أشار الى أن الجانب الروسي "ينتظر مشاركة الولايات المتحدة، كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بصفة عضو مراقب في مؤتمر سوتشي".

وفي تصريحات متصلة بالشأن السوري أكد لافرينتييف أنه تم الاتفاق على قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وسيتم إرسال الدعوات.