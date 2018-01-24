لجنة الانتخابات الروسية تنظر في جميع الطعون والشكاوى المقدمة منذ بدء الحملة الانتخابية

وأضافت رئيسة اللجنة، أنه "طلبنا من الزملاء من اللجان الإقليمية ومن قوات إنفاذ القانون، التحقق من مدى صحتها أم لا"، مشيرة إلى أنه " لن تذهب أي رسالة سدى".
ونوهت بامفيلوفا، إلى ظهور مجموعتي عمل: الأولى تتعلق بجمع التوقيعات، والثانية: معلومات عن الانتخابات.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/مارس العام الحالي، أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير الجاري. على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.
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