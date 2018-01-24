لجنة الانتخابات الروسية تنظر في جميع الطعون والشكاوى المقدمة منذ بدء الحملة الانتخابية

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الأربعاء، أن مجموعة العمل تنظر بكل الطعون والشكاوى المقدمة للجنة منذ بدء الحملة الانتخابية.

© Sputnik. Vladimir Pesnya لجنة الانتخابات المركزية الروسية توقف قبول وثائق المرشحين للرئاسة

موسكو- سبوتنيك . وقالت بامفيلوفا: "لقد أعطيت أوامري بتكوين مجموعة عمل موسعة من لجنة الانتخابات المركزية، وفي إطار مجموعة العمل…جمعنا المزيد من الطعون. ووجدنا أنه ليس هناك شكوى واحدة تتعلق بأنشطة لجنة الانتخابات المركزية".

وأضافت رئيسة اللجنة، أنه "طلبنا من الزملاء من اللجان الإقليمية ومن قوات إنفاذ القانون، التحقق من مدى صحتها أم لا"، مشيرة إلى أنه " لن تذهب أي رسالة سدى".

ونوهت بامفيلوفا، إلى ظهور مجموعتي عمل: الأولى تتعلق بجمع التوقيعات، والثانية: معلومات عن الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/مارس العام الحالي، أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير الجاري. على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.