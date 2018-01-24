لافروف: بمساهمة روسيا تمت هزيمة "داعش" في سوريا وبدأت التسوية السياسية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه بفضل مساهمة روسيا تمت هزيمة "داعش" في سوريا وتم الحفاظ على الدولة والبدء في تنظيم تسوية سياسية حقيقية في سوريا.

© REUTERS/ Darren Staples بيسكوف: روسيا ترفض المماطلة الأمريكية بشأن التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا

موسكو — سبوتنيك . قال لافروف أمام المشاركين في الدورة الـ26 للقراءات التعليمية الميلادية الدولية: "الوضع اليوم في هذا البلد الذي عانى الكثير، بدأ في التحسن تدريجيا. بفضل إجراءات القوات المسلحة الروسية المعززة بجهود دبلوماسية نشطة تمت هزيمة داعش في سوريا والحفاظ على الدولة السورية وخلق ظروف لحل المشاكل الإنسانية والبدء بتسوية سياسية حقيقية على أساس القرار 2254".

وفي الشأن الأوكراني صرح الوزير لافروف، أن أوكرانيا أصبحت ضحية للتجارب الجيوسياسية قصيرة النظر.

وقال: "لا أستطيع ألا أتطرق لجارتنا أوكرانيا، التي أضحت أيضا ضحية للتجارب الجيوسياسية قصيرة النظر. يحاول الراديكاليون الذين وصلوا للسلطة نتيجة انقلاب على الدولة، غرس إسفين بين شعبين أخوين".

وأعلن لافروف أن موسكو مستمرة في العمل على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال: "في الوقت الحالي مستمرون في العمل لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".