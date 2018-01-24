موسكو: واشنطن غير مهتمة بتحديد المسؤولين الحقيقيين عن الهجمات الكيميائية في سوريا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بتحديد المسؤولين الحقيقيين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

© REUTERS/ Ammar Abdullah سوريا ترد على الاتهامات الفرنسية بخصوص كيميائي خان شيخون

وبخصوص اتهام واشنطن لروسيا بعدم إرادة تحقيق الهجومات الكيميائية في سوريا، أكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة التحقيق الموضوعي.

وأشارت الخارجية إلى أن حقيقة الهجوم الكيميائي، في الغوطة الشرقية بريف دمشق، الذي تشير إليه الولايات المتحدة باتهام موسكو ودمشق لم تتأكد.

وردا منها على تصريحات واشنطن حول علاقة موسكو بالهجمات الكيميائية في سوريا قالت الخارجية الروسية: الولايات المتحدة شنت هجوما إعلاميا واسعا على روسيا.