زلزال شدته 6.4 درجة يقع قبالة ساحل روسيا الشرقي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته الأولية 6.4 درجة ضرب منطقة في البحر قبالة ساحل روسيا الشرقي اليوم الخميس 25 يناير/كانون الثاني.

© AFP 2018/ Richter magnitude scale زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة إندونيسيا

وحددت الهيئة مركز الزلزال، عبر موقعها الرسمي، وقالت إنه يبعد 41 كيلومترا شرقي نيكولسكوي بمنطقة كوماندورسكي أوستروفا على عمق نحو عشرة كيلومترات، ولم تصدر بعد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية جراء الزلزال.

في سياق آخر، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بلغت قوته8.2 درجات بمقياس ريختر ضرب المياه جنوب شرق الأسكا.

سبوتنيك. وذكرت الخدمة الجيولوجية أن "مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد حوالى 281 كيلومترا من مدينة كودياك الواقعة في جزيرة كودياك الجنوبية".