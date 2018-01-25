الدفاع الروسية و"توبولوف" توقعان عقدا للتزويد بقاذفات الصواريخ "تو -160 إم"

وقعت وزارة الدفاع الروسية، مع الشركة المساهمة "توبولوف"، عقدا حكوميا حول التزويد بحاملات الصواريخ الاستراتيجية المحدثة "تو – 160 إم"، لاستخدامات وزارة الدفاع.

قازان — سبوتنيك. وجرت مراسم التوقيع في مصنع الطيران بمدينة قازان، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقع العقد عن وزارة الدفاع، نائب الوزير، يوري بوريسوف، وعن شركة تصنيع الطيران المتحدة رئيسها، يوري سليوسار.

يتبع…