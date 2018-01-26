المقاتلات الروسية تعترض 10 طائرات تجسس على حدود روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات سلاح الجو الروسية نفذت 3 طلعات لاعتراض 10 أهداف جوية، كانت تقوم بعمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الماضي.