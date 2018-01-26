وزراء روس يزورون اليابان قريبا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الجمعة، أن عددا من الوزراء الروس بما فيهم الاقتصاد والنقل وربما الخارجية سيزورون اليابان في المستقبل القريب، في ضوء الاتصالات المكثفة بين موسكو وطوكيو.

طوكيو — سبوتنيك. وقال كوساتشوف، في مستهل لقائه مع نائب وزير الخارجية الياباني، مانابو هوري: "الاتصالات أصبحت أكثر انتظاما وكثافة على مستوى الوزارات والإدارات القطاعية، في المستقبل القريب يقوم وزراء روس — وزير الاقتصاد، وزير النقل، وربما وزير الخارجية بزيارة إلى اليابان".

وأكد كوساتشوف، أهمية الاتصالات المباشرة بين المناطق والكيانات وتبادل الوفود في إشارة إلى الزيارة الأخيرة ألتي قام بها وفد مجلس الاتحاد إلى هوكايدو.

هذا واجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد، قسطنطين كوساتشوف، مع نائب وزير خارجية اليابان، مانابو هوري، حيث تطرقا إلى المشاريع التي يجري الترويج لها بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيغ سيكو.

وانضم كوساتشوف، إلى وفد مجلس الاتحاد الذي بدأ زيارته إلى اليابان في 23 كانون الثاني/ يناير والذي يضم أعضاء المجلس الاستشاري لتعزيز التعاون بين البرلمانين الروسي والياباني والإقليمي.

ويذكر أن وفد مجلس الاتحاد، سبق وزار مدينة هايكيدو اليابانية، لدراسة إمكانيات التعاون الإقليمي بين روسيا واليابان.