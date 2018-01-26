قاديروف يعطي إشارة البدء لبناء أول منتجع للتزلج في الشيشان

أعطى رئيس "مينقفقاز"، ليف كوزنيتسوف، والنائب الأول للوزير، رئيس مجلس إدارة شركة "منتجعات شمال القوقاز" أوديس بايسولتانوف، ورئيس الجمهورية (الشيشان) رمضان قديروف، اليوم الجمعة، إشارة البداية الرسمية لإنشاء أول منتجع للتزلج الجبلي "فيدوتشي" في الشيشان.

© Sputnik. Said Tsarnaev قاديروف: يحاولون إغراق الشيشان بالفوضى لإضعاف روسيا

غروزني — سبوتنيك . وذكر سابقا، أنه سيتم خلال الموسم الأول، بناء مرافق البنية التحتية الأساسية، للسياح، على أراضي "فيدوتشي".

وسيتم الانتهاء من بناء المنتجع في عام 2025. وبحلول هذا الوقت سيتم إنشاء جميع البنى التحتية اللازمة في المنتجع، بما في ذلك 17 منحدر تزلج بطول 16.5 كيلومتر، بدرجات متفاوتة من التعقيد، و7 خطوط تلفريك، ومجمع فندقي وقرية سياحية، ومراكز خدمة، ومدرسة لتعليم التزلج، ونقاط تأجير وخدمات، ومطاعم ومقاهي. وسوف يكون "فيدوتشي" قادراً على استقبال ما يصل إلى 4.8 ألف ضيف يوميا. وسيتم إنشاء ألفي وظيفة.