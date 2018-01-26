موسكو: واشنطن لم تؤيد رغبة سفيرها هانتسمان بتحسين العلاقات بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تؤيد سفيرها في موسكو جون هانتسمان في رغبته بتحسين العلاقات بين البلدين عندما فرضت عقوبات جديدة على روسيا.

© AFP 2018/ PAUL J. RICHARDS واشنطن توسع العقوبات ضد مواطني روسيا وأوكرانيا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الجدير بالذكر أنه قبل بضعة ساعات من فرض العقوبات، نشر السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان في مجلة "موسكو تايمز" مقالاً، أعرب فيه عن رغبته بتحسين العلاقات الروسية الأمريكية. كما نرى، واشنطن لم تؤيد سفيرها في رغبته".

وكان رئيس لجنة الدوما للعلاقات الدولية، ليونيد سلوتسكي، صرح اليوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية الجديدة خطوة مدمرة أخرى، تفاقم الوضع في العلاقات الروسية الأمريكية، وأنها تُفرض بهدف مصالح جيوسياسية.

وقال سلوتسكي للصحفيين: "العقوبات الأمريكية الجديدة هي خطوة مدمرة أخرى، تفاقم الوضع في العلاقات الروسية الأمريكية. من الواضح أنها تفرض لأغراض مصالح جيوسياسية، للمنافسة غير العادلة ولتوفير مزايا في الأسواق العالمية".

وأضاف: "أنا واثق أن هذه الدفعة من العقوبات لن تبقى دون رد من طرفنا".