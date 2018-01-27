مقاتلة الجيل الخامس الروسية تصعد إلى السماء مع أسلحة الجيل الأحدث (فيديو)

أعلن ذلك بوريس أوبنوسوف، المدير العام للشركة الروسية المصنعة للأسلحة الصاروخية، مشيرا إلى أن مقاتلة "سو-57" بدأت الرحلات الجوية التجريبية حاملة "أسلحة الجيل الأحدث" على متنها.

وأبلغ مدير عام شركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية" الصحفيين أن جميع أسلحة "سوخوي 57" تُصنع في المصانع التابعة للشركة.

وأضاف المدير العام: "بدأنا التجارب وسوف نرى النتيجة في المستقبل القريب".

ولم يكشف صانع أسلحة "سوخوي 57" عن أنواع الصواريخ الجديدة التي صُنعت لهذه الطائرة.

وأنجزت مقاتلة الجيل الخامس الروسية رحلتها الجوية الأولى في عام 2010.

وفي الشهر الثاني عشر من عام 2017 أنجزت هذه الطائرة رحلتها الجوية الأولى باستخدام المحرك الجديد الذي صُنع خصيصا لأجلها.

وخاضت "سوخوي 57" التجارب حتى الآن مزودة بصواريخ "إر-77" التي دخلت الخدمة في القوات الجوية الروسية في عام 1994.

وتستطيع "سوخوي 57" أن تحمل 10 صواريخ في الحاويات الداخلية و14 صاروخا داخل الحاويات الخارجية تحت الجناح. ويمكن أن يصل إجمالي وزن القنابل والصواريخ التي تحملها "سوخوي 57" إلى 10 أطنان.

وتظل أسلحة "سوخوي 57" محاطة بالسرية، لكن من المعروف أنها مزودة بمدفع عيار30 ملم، وتحمل 150 قذيفة للمدفع.