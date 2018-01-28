رئيس بعثة الحج في روسيا يزور السعودية في إطار التحضيرات للموسم القادم

استعرض نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح مشاط، مع رئيس بعثة الحج في روسيا الاتحادية محمد حمزاييف، في "مكة المكرمة"، اليوم الأحد، الاستعدادات المبكرة لموسم الحج للعام الجاري 1439 هجرية.

© AP Photo/ إجراءات مكافحة الفساد السعودية تطال وزارة الحج

القاهرة — سبوتنيك . وجرى خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعريف بعثة الحج الروسية بمختلف الخدمات والتسهيلات، التي تقدمها الحكومة السعودية للحجاج؛ وأعرب حمزاييف عن رضاه بهذه الجهود، والتنسيق والتعاون الناجح للتسهيل على الحجاج.

من جانبه، أكد مشاط أن وزارة الحج والعمرة في المملكة "تسعى دائما لرفع مستوى المعايير في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وضمان راحتهم أثناء أداء منسكهم في راحة واستقرار".

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية استقبلت، خلال موسم حج العام الماضي 1438هجري، نحو 2.350 مليون حاج، منهم مليون و750 ألف حاج يمثلون 168 دولة حول العالم.