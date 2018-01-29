نتنياهو يصف لقاءه مع بوتين بأنه "جيد جدا"

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "جيدا جدا".

موسكو — سبوتنيك . قال نتنياهو لـ"سبوتنيك" في حديث حول تقييمه للمباحثات: "الحوار كان جيدا جدا".

وفي سياق متصل بلقاء بوتين ونتنياهو، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القضايا الثنائية والإقليمية، وكذلك التسوية السورية، وتحدثا بما في ذلك عن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "بحثت العلاقات الثنائية والمسألة الإقليمية بما في ذلك التسوية السورية".

وأضاف أوشاكوف، أنه تم التطرق لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تستضيفه سوتشي، دون أن يكشف عن التفاصيل.