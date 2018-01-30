الدفاع الروسية تقبل نوعين مختلفين من الرشاشات

والمثير للاهتمام في قرار وزارة الدفاع الروسية هذا الذي أعلنته صحيفة "النجم الأحمر" لسان حال وزارة الدفاع الروسية، أنه يضمن قبول نوعين مختلفين من الرشاشات من إنتاج الشركة التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف (رشاشات "أ كا") والمصنع الروسي الآخر الذي يحمل اسم مصمم الأسلحة ديغتياروف (رشاشات "أ يي كا").

© Sputnik. Morad Saeed بندقية أسطورية تؤكد براعتها في مكافحة المدرعات في سوريا

وكان متوقعا أن تقبل وزارة الدفاع المنتجات الجديدة لإحدى المؤسستين فقط.

ورحب خبراء عسكريون بقرار وزارة الدفاع بقبول المنتجات الجديدة لـ"كلاشنيكوف" (رشاشا "أ كا-12" و"أ كا-15") و"ديغتياروف" (رشاشا "أ يي كا-971" و"أ يي كا-973").

ويقول الخبير فيكتور موراخوفسكي رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، إن هذا القرار يفيد القوات المسلحة الروسية ويدعم سمعة السلاح الروسي في الأسواق الخارجية.

ويرجح الخبير أن تسلَّم رشاشات ديغتياروف التي هي أغلى ثمنا من رشاشات كلاشنيكوف وتم تزويدها بالميكانيزم الأوتوماتيكي الجديد، إلى قوات العمليات الخاصة.

وظل ميكانيزم رشاشات كلاشنيكوف كما هو، لكن تم تزويدها بجهاز التنشين وتعيين الأهداف الجديد. كما تُصنع الذخيرة الجديدة لرشاشات كلاشنيكوف الجديدة.

ويشار إلى أن رشاشات ديغتياروف تحتاج إلى المهارات المتميزة لدى من يستخدمها بينما لا تحتاج رشاشات كلاشنيكوف التي تتميز بسهولة الاستخدام وبساطة تشغيلها إلى المهارات الخاصة لدى الجنود.