نائب رئيس الوزراء الروسي: نراقب الوضع ونتفاعل حيال الإجراءات الأمريكية الجديدة

عقّب نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادى دفوركوفيتش، اليوم الثلاثاء، على "قائمة الكرملين" لوزارة المالية الأميركية، مشيراً إلى أن روسيا ستراقب الوضع وستتفاعل إذا لزم الأمر، ولكن حتى الآن لا يوجد سبب للرد.