استبعد مسؤول روسي أن يتأثر تعامل روسيا مع شركائها الرئيسيين في مجال التسليح العسكري بقيود أمريكية جديدة.

استبعد ذلك فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في الغرفة العليا للبرلمان الروسي.

© Sputnik. Valim Savitskiy بهذه الطريقة موسكو تعيد واشنطن إلى رشدها

وقال كلينتسيفيتش في تصريحات صحفية، في إشارة إلى احتمال أن "تحظر" الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع المزيد من المصانع العسكرية الروسية، إن احتمال فرض عقوبات "دفاعية" جديدة يكشف عن عدم قدرة الولايات المتحدة على مواجهة منافسيها في أسواق العالم بصورة نزيهة.

واعتبر المسؤول الروسي أن "الأمريكيين يخسرون أسواق المعدات العسكرية".

وبحسب النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في الغرفة العليا للبرلمان الروسي فإن "العالم يعرف أن الأمريكيين لا يستطيعون أن يضمنوا أمن أي بلد بأسلحتهم التافهة".

وأشار كلينتسيفيتش إلى أن الأمريكيين يطرحون ما تنتجه بلادهم من معدات عسكرية "تافهة" للبيع بأسعار عالية