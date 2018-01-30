انهيار نفق في موسكو وإصابة 10 أشخاص (صور)

أعلنت خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية، موسكو، عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار نفق تحت الأرض لعبور الشارع بالقرب من محطة مترو "أوليتسا 1905 غودا"، إلى عشرة أشخاص.

موسكو — سبوتنيك. وقال مصدر في خدمات الطوارئ، لوكالة "سبوتنيك"، لقد انهارت سلالم البناء في نفق بالقرب من محطة مترو "أوليتسا 1905 غودا" مساء الثلاثاء. وفى وقت سابق، تم تسجيل خمسة مصابين.

Количество пострадавших при обрушении в переходе в центре Москвы возросло до 10 человек. pic.twitter.com/Q9EoGPiDOH — Alexey (@Alekzzzzz) January 30, 2018

وأشار المصدر، إلى أن "عشرة أشخاص أصيبوا بجروح".