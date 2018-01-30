انهيار نفق في موسكو وإصابة 10 أشخاص (صور)

موسكو — سبوتنيك. وقال مصدر في خدمات الطوارئ، لوكالة "سبوتنيك"، لقد انهارت سلالم البناء في نفق بالقرب من محطة مترو "أوليتسا 1905 غودا" مساء الثلاثاء. وفى وقت سابق، تم تسجيل خمسة مصابين.
Количество пострадавших при обрушении в переходе в центре Москвы возросло до 10 человек. pic.twitter.com/Q9EoGPiDOH— Alexey (@Alekzzzzz) January 30, 2018
وأشار المصدر، إلى أن "عشرة أشخاص أصيبوا بجروح".
Строительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие https://t.co/eleauHU5zb pic.twitter.com/RN0ml75Qca— НТВ (@ntvru) January 30, 2018
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