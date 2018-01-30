لافرينتيف: تم إقرار ثلاثة وثائق نتيجة مؤتمر الحوار الوطني السوري

أعلن مبعوث الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا الدولية الخاصة بالأزمة السورية، الكسندر لافرينتيف، اليوم الثلاثاء، أنه تم إقرار 3 وثائق نتيجة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.