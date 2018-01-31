بيسكوف: على روسيا التصرف وفق مصالحها لصعوبة التنبؤ بالأمريكيين

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الشركاء الأمريكيين يظهرون عدم القدرة على التنبؤ، ويتوجب على روسيا في هذه الحالة التركيز والتصرف بما يتوافق مع مصالحها.

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "يمكنكم بسهولة تحليل بيانات واشنطن يوم أمس: ففي نص الوثيقة كتب أنه ليس بأي حال من الأحوال لا قيود ولا عقوبات، ونسمع تصريحات رسمية بأن هذا بداية للعقوبات، ثم كلمات تستبعد بعضها البعض والخ. لذلك، للأسف، علينا أن نتعامل مع شركاء لا يمكن التنبؤ بهم، وبطبيعة الحال، على خلفية هذا الأمر سنتصرف وفقا لما نريده".

وأضاف ".. من الواضح كما أشار الرئيس يوم أمس إلى أنها خطوة غير ودية حيال بلادنا".

وعن زيارة مدير الاستخبارات الخارجية الروسية لواشنطن رفض بيسكوف التعليق ، وذلك لأن الكرملين لا يعلق على عمل الأجهزة الأمنية الروسية.

وقال بيسكوف، عندما طلب منه التعليق على زيارة مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين لواشنطن: "لن أعلق على عمل الأجهزة الخاصة الروسية".