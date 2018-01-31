السفير الروسي في كوريا الشمالية: لدى موسكو معطيات عن صواريخ بيونغ يانغ

أعلن السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، أن لدى بلاده معطيات عن الصواريخ التي تملكها بيونغ يانغ، مشيرا إلى تقدم كبير حققته الأخيرة في برنامجها الصاروخي، وأن النماذج الأخيرة هي من تصميم كوريا الشمالية الذاتي.

موسكو- سبوتنيك. وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ليدنا بالطبع هذه المعطيات، نحن نراقب الوضع بدقة".

وأضاف: "يمكن القول إن الكوريين الشماليين حققوا في العام الأخير تقدما كبيرا في برنامجهم النووي".

وتابع السفير قائلا: "خبراؤنا يقولون إنه، إذا كانت النماذج الأولى من الصواريخ الكورية الشمالية كانت تشبه ما كان لدى الدول الأخرى، فإن النماذج الأخيرة التي تستعرضها كوريا الشمالية في العروض العسكرية، هي على الأرجح من تصميمهم الذاتي".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، في تشرين الثاني/نوفمبر، أنها نجحت في اختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.