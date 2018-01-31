سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يصل القدس لإجراء مشاورات أمنية

أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز مجلس الأمن الروسي يفغينيي أنوشين أن سكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف وصل، اليوم الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني، إلى القدس لإجراء مشاورات روسية إسرائيلية في مجال الأمن.

© REUTERS/ STEPHANIE KEITH روسيا تعلن وقوفها ضد الفيتو الأمريكي بدعم إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

موسكو- سبوتنيك وقال المتحدث لوكالة " سبوتنيك " "وصل نيكولاي باتروشيف إلى القدس لإرجاء مشاورات روسية إسرائيلية في مسائل الأمن".

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية ذكرت أن وفدا روسيا موسعا رفيع المستوى، يصل إلى إسرائيل لبحث التطورات الإقليمية والأوضاع في سوريا وإيران، مشيرة إلى أن الوفد يترأسه سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، ويرافقه كل من نائب وزير الخارجية الروسي ونائب وزير الأمن الداخلي ونائب وزير القضاء، بالإضافة إلى عدد من الجنرالات من الجيش والاستخبارات الروسية.