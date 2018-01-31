نائب وزير الخارجية الروسية: حجم التجارة مع جورجيا ارتفع في 2017

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، غريغوري كاراسين، عن ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين روسيا وجورجيا في عام 2017 بنسبة 34 في المئة.

© Sputnik. Evgeniy Biajtov روسيا تقوم بخطوات مضادة لخطوات ضمّ جورجيا للناتو

براغ — سبوتنيك. وأضاف كاراسين لـ" سبوتنيك "، اليوم الأربعاء، في براغ، أثناء جولة أخرى من المحادثات مع الممثل الخاص لرئيس وزراء جورجيا للعلاقات مع روسيا، زوراب أباشيدزه: "أصبحت روسيا ثاني أهم شريك تجاري خارجي لجورجيا"، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ارتفع بنسبة 34 في المئة عام 2017"، مضيفا: "على وجه الخصوص، نحن نشتري ثلثي النبيذ المنتج في جورجيا".

وبحسب دائرة الجمارك الاتحادية، ارتفع حجم التداول التجاري بين روسيا وجورجيا، خلال 11 شهرا من عام 2017 بنسبة 36.4 في المئة، ليصل إلى 964.7 مليون دولار.

هذا ويجتمع كاراسين وأباشيدزه في براغ، مرتين في السنة منذ عام 2013، إلا أن كثافتها آخذة بالازدياد تدريجيا.

ويناقش ممثلو البلدين قضايا التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والثقافة والرياضة.

ويعد هذا الحوار أحد طرق الاتصال بين البلدين في غياب العلاقات الدبلوماسية.