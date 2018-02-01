الكرملين: بوتين وعباس يلتقيان يوم 12 فبراير في مدينة سوتشي الروسية

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد لقاء في 12 من شهر شباط/ فبراير الجاري مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي الروسية.

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف ردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان هناك مثل هذا الاجتماع في جدول أعمال الرئيس بوتين يوم 12 فبراير فى سوتشي "نعم".

وقبل أسابيع قليلة، علن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس عباس يعتزم زيارة روسيا في النصف الأول من الشهر المقبل — فبراير الجاري — لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القرار الأمريكي بشأن القدس.

وقال السفير الفلسطيني لوكالة "سبوتنيك": "يخطط للزيارة في النصف الأول من فبراير".

وأفاد السفير أن عباس سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ويبحث معه "الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت عن قلقها من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشددة على اعتراف بلاده بالقدس الغربية فقط عاصمة لها، بينما تعترف بالشق الشرقي من المدينة عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.