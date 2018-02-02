"رسائل من كواكب أخرى" وراء زيارة قادة أمنيين روس إلى واشنطن

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر الاستخبارات الأمريكية أن واشنطن زارها رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، ومدير الجهاز الأمني الروسي ألكسندر بورتنيكوف، وقائد المخابرات العسكرية الروسية إيغور كوروبوف.

وذكرت وكالة "ريكس" للأنباء نقلا عن المحلل السياسي الروسي يوري بارانتشيك أن هناك 3 أسباب اقتضت قيام القادة الأمنيين الروس بزيارة غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أولها ضرورة التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب في سوريا.

السبب الثاني ضرورة البحث عن حل سياسي لمشكلة برنامج كوريا الشمالية النووي.

السبب الثالث يتعلق بمعلومات جديدة عن وجود أجرام سماوية مجهولة وموفدي حضارات غير أرضية.

وعبر المحلل عن اعتقاده بأن المعلومات عن وصول مبعوثي كواكب أخرى إلى كوكبنا الأرض يمكن أن تحثّ أجهزة الدولتين الخاصة على بدء التعاون المثمر وتدفع قادة الدول الأخرى إلى ذلك.